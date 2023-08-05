خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بالصين.. 41 مليار يوان في شهر

تطورت الخسائر الاقتصادية المباشرة للصين نتيجة الكوارث الطبيعية، إذ ارتفعت إلى 41.18 مليار يوان (ما يعادل 5.74 مليار دولار) في شهر يوليو، وهذا الرقم يفوق إجمالي الخسائر التي تكبدتها البلاد من يناير إلى يونيو، وذلك بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها الصين، فقد ضربت البلاد اثنين من الأعاصير القوية خلال شهر واحد، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

الفيضانات تأثر على 7 مليون شخص

ورغم أن الفيضانات شائعة في الصين خلال فصل الصيف، إلا أن تأثيرها زاد واضحًا هذا العام، فقد أثرت على أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد في شهر يوليو، عندما تعرضت بكين لأسوأ هطول للأمطار منذ 140 عامًا، بعد شهر يونيو الذي يُعتبر الأكثر سخونة في تاريخ العاصمة.

ومن المتوقع أن يكون لشهر أغسطس تأثير اقتصادي أكبر نتيجة لزيادة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصين، حذر المتنبئ الوطني الصيني من أن هطول الأمطار في المقاطعات الشمالية الشرقية قد يصل إلى 50% أعلى من المعدل العادي في أغسطس، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، مما يتسبب في تأثير اقتصادي إضافي.

خسائر إعصار تليم وإعصار دوكسوري

وتكبدت الصين خسائراً كبيرة نتيجة الإعصار تليم الذي ضرب جنوب البلاد في منتصف شهر يوليو، وبلغت الخسائر 2.61 مليار يوان، وما زالت البلاد تعاني من آثار إعصار دوكسوري الذي تسبب في دمار كبير في شمال شرق الصين، فقد حيث بلغت الخسائر في نهاية يوليو 14.74 مليار يوان، وفقًا لبيان صادر عن وزارة إدارة الطوارئ في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وتجاوزت الخسائر الإجمالية، التي تفاقمت بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات في جنوب غرب وشمال غرب الصين، 38.23 مليار يوان في النصف الأول من عام 2023، وتشكل عبئًا غير متوقع على النمو الفصلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يفتقر بالفعل إلى التحفيز.

وفي مقاطعة هيبي الشمالية، تمّ إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص حتى يوم الأربعاء بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار المتبقية من دوكسوري.

وفي مدينة تيانجين الساحلية، التي تشترك في الحدود مع بكين وخبي، أجلت السلطات المحلية حوالي 66 ألف شخصًا أثناء استعدادهم للفيضانات من الأنهار العلوية.

مخطط اقتصادي في الصين

وخصص أكبر مخطط اقتصادي في الصين يوم الجمعة 100 مليون يوان إضافية لدعم التعافي بعد الكارثة في تيانجين وخبي بالإضافة إلى 100 مليون يوان تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي لبكين وخبي، كما عرضت وزارتا المالية والموارد المائية بشكل منفصل يوم الجمعة 450 مليون يوان لدعم جهود الإنعاش الشاملة.