كوارث طبيعية تهز العالم.. عواصف وفيضانات وحرائق غابات تهدد ملايين البشر في 4 دول

يشهد العالم عدة كوارث طبيعية من فيضانات وعواصف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يهدد ملايين البشر في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والبرتغال وفيتنام.

رفعت مناطق متعددة في شمال شرق الصين مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات، عقب التحذيرات التي أصدرتها الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى أن بعض المناطق تواجه تحديات ناجمة عن الفيضانات المكثفة التي عرّضت حياة الناس والمنازل والأراضي الزراعية للخطر، وأصدرت مقاطعة هيلونغجيانغ إنذارين باللون الأصفر لاحتمال حدوث فيضانات مفاجئة وكوارث جيولوجية، حسبما ذكر مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في ارتفاع منسوب مياه عشرات الأنهار في هيلونغجيانغ، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الجاري في شمال شرق الصين، حيث يؤثر إعصار خانون بشكل كبير على المنطقة.

شهدت أمريكا حالة طقس غير مستقرة، ولقي 147 شخصًا مصرعهم في ولايات أريزونا ونيفادا وتكساس الأمريكية بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، كما لقي اثنين آخرين مصرعهما بسبب العواصف الرعدية التي أدت إلى قطع الكهرباء صباح اليوم عن 400 ألف منزل ومحل تجاري.

سارع المئات من رجال الإطفاء، صباح اليوم لإخماد حرائق الغابات التي نشبت جنوب البرتغال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، والتي قضت على آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت السلطات المحلية على إجلاء ما يقرب من 1400 شخص.

بدأت حرائق الغابات، التي يتصدى لها حاليًا أكثر من 850 من رجال الإطفاء و6 طائرات للقصف بالمياه، يوم السبت الماضي في بلدية أوديميرا، في منطقة ألينتيخو، لكنها امتدت منذ ذلك الحين جنوبًا نحو أحد أفضل الوجهات السياحية في البرتغال.

In Portugal, 22 people were injured, almost 1.5 thousand were evacuated due to wildfire.



There is an abnormal heat on the Iberian Peninsula - in Spain they expect up to +44 in the coming days, the country has introduced restrictions on the use of water due to drought. pic.twitter.com/FWNwfBye52