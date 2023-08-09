أستاذ فقه عبر قناة الناس: إفشاء أسرار المنزل خيانة للأمانة

قال هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المجلس له أمانة فلا يجوز أن يتحدث اثنان أو أكثر ويفشي أحدهم أسرار الجلسة، فذلك التصرف يعتبر خيانة.

إفشاء أسرار المنزل خيانة للأمانة

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقاء ببرنامج «البيت» عبر قناة «الناس»: «إذ حدثت مشكلة بين الزوجين فلا يجب عليهما إفشاء تلك المشكلة، فالتحدث بما يخص المنزل وأسراره يعتبر خيانة كبرى لأمانة المنزل».

أضاف «تمام»: «كذلك بالنسبة للمخطوبين، لا يجوز إفشاء أسرار علاقتهما لأي شخص، فذلك يؤثر بالسلب على العلاقة ويحدث مشاكل مستقبلا».