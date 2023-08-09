أستاذ فقه يحذر عبر قناة «الناس» من خطأ تقع فيه الفتيات بفترة الخطوبة

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الشاب والفتاة في فترة الخطوبة «أجنبيان عن بعض» ولا يحل كل منهما للآخر، ولذلك يجب أن تكون هناك حدود في التعامل، مضيفا: «مقولة أنت زوجتي في فترة الخطوبة أكبر خديعة للضحك على البنات».

نصيحة مهمة للفتيات

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «بقول لأي فتاة إوعي تثقي في أي شاب حتى لو كان خطيبك، هو ليس زوجك، فيه بنات كتير بتقع في الخدعة دي، يقول لها إنتي مراتي ويفعل معها ما يفعله الأزواج وممكن يهرب منها بعد ذلك ويحدث فسخ للخطوبة في أي لحظة».

ضرورة عدم التعدي على شرع الله

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: «لازم الطرفين لا يتعديان حدود الشرع، ولا يجب أن تنجر البنت إلى أي كلام فيه تجاوز، لازم تعرف إن الرجل ده أجنبي عنها وليس زوجها».