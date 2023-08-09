مشاركة بجلسات الحوار الوطني: قدمنا مقترحات لتحسين ريادة الأعمال في مصر

قالت مرام أيمن نائب الرئيس التنفيذي لشركة «رايز أب»، إن الشركة مصرية بدأت منذ 10 سنوات بغرض توصيل رواد الأعمال بكل الموارد التي يحتاجونها سواء استثمارات أو علاقات يحتاجون إلى بنائها والحصول عليها.

وأضافت خلال حوارها مع قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني: «قمة رايز أب أكبر قمة لريادة الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، وفي عام 2013، أسس عبد الحميد شرارة شركة رايز أب، من أجل توصيل الشركات الناشئة بكل الجهات المهتمة بدعمها والاستثمار فيها».

3 إشكاليات رئيسية تواجه ريادة الأعمال في مصر

وتابعت بأن هناك 3 إشكاليات رئيسة تواجه ريادة الأعمال في مصر، وهي البنية التحتية التي يمكنها أن تستوعب المشروعات الاستثمارية، والحصول على استثمارات، ووجود قوى عاملة مدربة.

واقترحت أن يجري تدشين صندوق لضخ استثمارات، وتدشين برامج إدارية لتعليم وتدريب القوى العاملة، لإيجاد العمالة المطلوبة محليا ودوليا.

ضخ استثمارات في البرامج التعليمية التكنولوجية

واقترحت ضخ استثمارات في البرامج التعليمية التكنولوجية، لافتةً إلى أهمية وجود مناطق تكنولوجية مخصصة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، على أن تتميز تلك المناطق بسرعة إنترنت عالية.