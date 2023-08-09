موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في الجامعات.. الخريطة كاملة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في الجامعات، بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، حيث تنتهي غداً الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، مُعلنة عن عدد كبير من التوجيهات لرؤساء الجامعات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في الجامعات، وفق تقرير لوزارة التعليم العالي، سيكون يوم 30 سبتمبر، حيث أكد التقرير أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية قبل الدراسة.

تفاصيل بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024

يبدأ العام الدراسي الجديد في الجامعات 30 سبتمبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام 27 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير، وينتهي يوم 30 مايو، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024.

توجيهات مهمة بشأن العام الدراسي الجديد بالجامعات

وأعلنت الوزارة عن توجيهات مهمة بشأن العام الدراسي الجديد بالجامعات، ومنها:

- تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية.

- دعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية.

- الانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

- ضمان جودة العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، ينتهي تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية غداً الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث أكدت وزارة التعليم العالي، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى المدة المقررة، بمعامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب.