الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة والقائمة المعتمدة 2023

بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية لطلاب الثانوية، أصبحت الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة والقائمة الجامعات المعتمدة 2023 محل اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، التي توضحها «الوطن» بالتفصيل في التقرير التالي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة، وفق ما أعلنت عنه الجامعات عبر مواقعها الإلكترونية الرسمي، تأتي كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة 2023

تضم قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة 2023، 27 جامعة خاصة وهي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.