الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية.. اعرف القائمة المعتمدة 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية وقائمة الجامعات المعتمدة 2023، موضحة أن هذه النوعية من الجامعات بها تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الصحي أو القطاع الهندسي، أو حتى قطاع إدارة الأعمال أو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفق وزارة التعليم العالي، فإن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية تشمل شهادة الثانوية العامة، و8 صور شخصية للطالب، وبطاقة الترشيح النهائية، فضلاً عن نموذج 6 جند وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، مؤكدة على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بالمستندات المطلوبة عند التقديم.

قائمة الجامعات المعتمدة 2023

الجامعات الأهلية وتضم 20 جامعة أهلية وهي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

استمرار التقديم المباشر إلكترونياً بجامعة العلمين الدولية

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة العلمين الدولية استمرار التقديم المباشر إلكترونياً للإتحاق ببرامجها المتميزة للعام الدراسي 2023- 2024، حتى يعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد وضوابط القبول والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة لقبول وتنسيق الطلاب وفقا لرغباتهم وبما يتلائم مع مجموع درجاتهم بعد عمل تنسيق داخلي من بين المتقدمين لكل كلية بعد غلق باب التقدم.

وأوضحت الجامعة أن التقديم من خلال موقع الجامعة عن طريق الرابط المخصص لذلك وعن طريق اختيار apply now، ويمكن التعرف على تفاصيل البرامج الأكاديمية المتاحة وإرشادات التسجيل عن طريق الرابط المخصص لذلك.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب الحضور إلى مقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة في حالة الحاجة للمساعدة في استيفاء إستمارة التقدم، ويتم قبول الطلاب المستوفين للشروط بأسبقية التقدم وإستكمال الأوراق المطلوبة وحتى نفاذ الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة.