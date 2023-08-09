ضبط متهم بحيازة 12 بندقية آلية وذخائر في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي في محافظة أسيوط، بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، وعُثر بحوزته على 12 بندقية آلية وذخائر.

اتجار في الأسلحة النارية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، قيام شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حيازة 12 بندقية آلية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة أبنوب، وبحوزته 12 بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وخزينة بندقية آلية، ومبلغ مالي، وسيارة نقل.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والسيارة للنقل والترويج لنشاطه الآثم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.