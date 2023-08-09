ابنة رياض الخولي: فخورة بفنه ومبادئه.. شرف عظيم أنه والدي

قالت الدكتورة رنا رياض الخولي، أستاذة الإخراج السينمائي، إنها وشقيقها تعلما الكثير من والدهما الفنان القدير، الذي وصفته بأنه شخص عصامي قام ببناء نفسه بنفسه، وحرص دائما على أن يزرع ذلك فيهما منذ الصغر.

ندوة تكريم رياض الخولي

وأشارت الدكتورة رنا رياض الخولي خلال الندوة التي نظمتها إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، للاحتفاء بمشوارها والدها رياض الخولي، اليوم بمقر دار الأوبرا المصرية، إنه يؤمن بفكرة السعي وعدم الاعتماد عليه، مضيفة: «فخورة بأنه أبويا الذي علمنا ضرورة الاعتماد على أنفسنا حتى نشعر بالنجاح وحلاوة التجربة في النهاية، وفخورة بسمعته ولم يصل إلي يوما كلاما عنه يسيء له طيلة سنوات عمله، وبعيدا عن مرمى الشائعات، وهذا شرف لنا».

رياض الخولي رجل شرقي

واستطردت ابنة رياض الخولي: «باب رجل شرقي، وليس ذكوريا بالمعنى المتعارف عليه فقط، ولكن شرقيا بالمبادئ وللإنسانية، والاهتمام بالآخرين واحتياجاتهم».

وأوضحت أن سبب عدم ظهور رياض الخولي في الإعلام كثيرا، لأن ذلك مبدأ أساسي لديه، أن يترك أعماله الفنية هي التي تتحدث عنه.