«الحضرة» تحتفل بعيدها الثامن على المسرح المكشوف في دار الأوبرا

تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بالعيد الثامن لتأسيسها، وذلك في الحفل المقام الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل على المسرح المكشوف، وتستضيف خلاله المنشد محمود التهامي، وذلك ضمن ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والموشحات وقصائد التراث الديني منها «مدد یا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت، أيا من بالوفا قد عودوني، صلينا الفجر فين، حلفت بسرك الأسمى، يا نسيم الريح، البردة، إننا فقراء، هاتوا الدفوف للفرح، مدد يا سيدة الى جانب موسيقى فيلم الرسالة وتتر مسلسل لا إله إلا الله».

معلومات عن مجموعة الحضرة

يذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: (محيي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم )، قدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.