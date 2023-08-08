«حياة كريمة» تغير قرية سدس في بني سويف.. الحلم تحول لحقيقة

هنا «سدس» القرية التي تعد من أكبر القرى في محافظة بني سويف، ظلت تعاني من نقص وتراجع للخدمات بها، حتى بدأت مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العمل في القرية، لتنشئ مشروعات خدمية لخدمة آلاف المواطنين القاطنين بها ليتحول الحلم إلى حقيقة.

سعادة بين أهالي قرية سدس جنوب بني سويف

حالة من السعادة تسيطر على أهالي قرية سدس وتوابعها في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وذلك لتنفيذ مشروعات حياة كريمة، في شهور قليلة، حيث شملت بنية تحتية ومشروعات صرف صحي وتغيير مواسير مياه الشرب وإنشاء مدرسة جديدة، كذلك مجمع للخدمات الحكومية ومركز طب الأسرة، ونقطة إطفاء، وغيرها من مشروعات حياة كريمة الخدمية التي انهالت على القرية في فترة وجيزة.

أحد أهالي القرية: نشهد حالة من إعادة التغيير والتعمير

وقال محمود دسوقي، أحد أهالي قرية سدس جنوب محافظة بني سويف: «تشهد القرية التي تُعد من أكبر القرى في مركز ببا، حالة من إعادة التغيير والتعمير، والسبب المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات خدمية يجرى تنفيذها في كل مكان، تشمل إعادة تطوير وإنشاءات جديدة، بالإضافة إلى أن القرية شهدت وعلى مدار 6 أيام قوافل تعليمية وطبية وثقافية، أحدثت حالة من السعادة لدى الأهالي، حيث جرى تنفيذ فصول محو أمية، وعقد امتحانات للمواطنين، كذلك قوافل طبية فحصت المرضى في مختلف التخصصات ووفرت لهم العلاج المجاني والتحاليل، كذلك أنشطة رياضية وثقافية شارك فيها مختلف الفئات بالقرية من أطفال وكبار سن وغيرهم».

تطوير قرية سدس

وقال محمد جمال، أحد شباب القرية: «لم نتخيل أن نرى قريتنا بهذا الشكل، مشروعات لم نحلم بها، سواء نقطة إطفاء، أو مجمع للخدمات والمصالح الحكومية، أو مركز طب أسرة، وسوق حضاري بالقرية، كلها مشروعات كانت تنقصنا وبحاجة لها، حيث ستساعد بشكل كبير في تخفيف مشقة تنقل أهالي القرية إلى المدينة».