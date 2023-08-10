ضبط 81 مخالفة تموينية في حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 81 مخالفة تموينية في حملات رقابية مفاجئة على المخابز والأسواق على مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وجري تحرير محاضر بالمخالفات.

عمل حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان له إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 81 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح أن الحملات المجمعة بالمديرية في دكرنس، الستاموني، تمى الأمديد، أجا، بني عبيد، نبروه، جمصة، بلقاس، المنزلة، وجرى تحرير 81 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

- عدد 1 محضر تجميع بطاقات 100بطاقة

-عدد 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 37 شيكارة

- عدد 7 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 21 محضر نقص وزن مابين 8- 28 جم.

- عدد 17 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

-عدد 1 محضر بيع بأزيد من السعر سجائر.

- عدد 12 محضر عدم وجود شهادة صحية.

-عدد 2 محضر سلع مجهول المصدر.

- عدد 8 محاضر تبديد حرز.

- عدد 1 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 1781جنيها.

- عدد 1 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 8592 جنيه.

- عدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- عدد 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- عدد 1 محضر سلع بدون فواتير.