«تعليم المنيا» تكرم 4 طلاب فازوا بجائزة الدولة للمبدع الصغير (صور)

كرم حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم المنيا، الطلاب الفائزين، في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

رعاية الموهوبين وتمكينهم من التفوق

يأتي التكريم في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برعاية الموهوبين وتمكينهم من مواصلة التفوق.

وقال وكيل وزارة التعليم في المنيا، لـ«الوطن» إن التكريم شمل كلا من: الطالبة منة الله محمد أحمد، شادى أمير ماهر إسحق، ويوسف أمير ماهر إسحق اللذين شاركوا في المسابقة ضمن فئة الابتكارات العلمية، والطالب أنطونيوس أسعد عيد أسعد شارك في فرع القصة ضمن الفئة العمرية الثانية.

كما كرم مدير المديرية أسماء رشاد مدير إدارة التعليم الاعدادي، محمد عاطف رشاد مدير إدارة التطوير التكنولوجي، لتعاونهم المثمر والبناء مع إدارة الموهوبين ورعايتهم للطلاب.

دعم الطلاب المبدعين والمتميزين

وأوضح مجدى بشري مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي أن الجائزة التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة تشمل مجالات متعددة في جوانب ثقافية وفنية وأدبية، منوها بأن أولئك الطلاب هم أحد الطلاب المبدعين والمتميزين الذين ترعاهم إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية.

وأعرب وكيل وزارة التعليم عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز الذي حققه الطلبة، خاصة في مثل هذا السن الصغير، موجها بالتهنئة لأسرة التربية والتعليم وأسر الطلاب، على هذا الأداء المشرف.

والتقى علي محمد الصغير مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التعليم بالطلاب، معربا عن سعادته بتميزهم، مشدداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعبر عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.