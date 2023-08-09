خالد عكاشة: تدخل الأطراف الدولية بأزمة النيجر يؤدي لتفجر الوضع في أفريقيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تحفظات لدى عدد من الأطراف الدولية على تدخل منظمة «إيكواس»، التي تضم دول غرب أفريقيا، في النيجر، لإعادة الرئيس محمد بازوم، الذي تمت إقالته في انقلاب عسكري، معتبراً أن هذا التدخل سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بصورة كبيرة، خاصةً وأن المنطقة تموج بصراعات تحتية كبيرة جداً.

انقلاب قائد الحرس الجمهوري على رئيس النيجر

ولفت «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن قائد الحرس الجمهوري في النيجر قاد الانقلاب العسكري على رئيس النيجر، بالتنسيق مع قيادات الجيش، وهذا الأمر تم الإعلان عنه خلال ساعتين، وهو ما يؤكد أن الانقلاب لم يكن مخططاً من قبل قائد الحرس بمفرده، مثلما قيل.

حل الأزمة في النيجر

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن منظمة «إيكواس» قامت بتأجيل اجتماعها إلى الغد، لأنها تريد البحث عن شكل توافقي لحل الأزمة في النيجر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قامت بإرسال أحد سفرائها القدامى إلى المنطقة، لبحث تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر.

ولفت إلى أن المزاج الشعبي في النيجر ضد النفوذ الفرنسي، معتبراً أن هناك نوع من الاستغلال الروسي لهذا الأمر، بسبب رغبة موسكو في تقليص نفوذ الدول الأوروبية في القارة السمراء.