ريهام السهلي: تعييني رئيسا لشبكة قنوات dmc مفاجأة حلوة ومخيفة

وصفت الإعلامية ريهام السهلي رئيس شبكة قنوات dmc، شعورها بعد إبلاغها بقرار إسناد المنصب الجديد إليها، وقالت إنها عاشت «لحظات رعب وخضة».

ريهام السهلي: رئاسة قنوات dmc مسؤولية كبيرة

وأضافت «السهلي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنّ المسؤولية كبيرة، خاصة أن dmc شبكة قنوات كبيرة وناجحة ولها جمهور واسع، وتعتبر من أهم القنوات في مصر.

مفاجأة مخيفة وجميلة

وتابعت الإعلامية: «إبلاغي بهذا القرار مفاجأة حلوة ومخيفة في نفس الوقت، كما أنه مسؤولية كبيرة، وأنا سعيدة بالعمل في dmc مع كل الزملاء الذين شاركوا في إنجاحها خلال السنوات الماضية».

وتابعت: «هذا حِمل أكبر، العيون جاية ناحيتي لأني أول سيدة تمسك قناة منذ فترة طويلة، وهذا حِمل أكبر، وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون على قدر المسؤولية بمساعدة كل الموجودين في dmc».