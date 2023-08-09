ظهرت اليوم.. نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية في 3 محافظات

اعتمد محافظ بني سويف ودمياط والمنوفية، نتائج الدور امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2023، وجرى إعلان النتيجة لتكون متاحة أمام الطلاب، للتقديم للتنسيق سواء الثانوي العام أو الفني.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف 2023

في محافظة بني سويف، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح بلغت 78% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 16 ألفا و206 طالبًا وطالبة، حضر منهم 14 ألفا 545 طالب وطالبة، نجح منهم 11 ألفا و351 طالب وطالبة.

وأتاحت مديرية التعليم في بني سويف رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف 2023 على موقع المديرية، يمكن الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في دمياط 2023

وفي محافظة دمياط، اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 97% للعام و100% للمهني.

وأتاحت مديرية التعليم في دمياط رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في دمياط 2023 يمكن الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المنوفية 2023

وفي محافظة المنوفية، اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87,95% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات للطلاب النظاميين.