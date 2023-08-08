رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة «حكايتنا منهية».. تطرح الخميس المقبل

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنية جديدة تحت عنوان «حكايتنا منهية»، خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات الموسيقي المختلفة.

رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة

ونشر رامي جمال بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «كانوا يومين.. أيام.. ده لو خير كان دام هما أنا سنين ضحيت ومين ضحالي.. قريباً رامي جمال حكايتنا منهية.. استنوا يوم الخميس أغنية».

وكان رامى جمال أعلن أن أغينته الجديدة تحت طبع الحزن، إذ كتب: «أسبوع النكد افتكروا إني حاولت أفرفشكم وانتو اللي رفضتوا.. اللي عنده مشكلة مع اللي بيحبه يتجنب سماع أغاني الدراما بتاعتي اللي نازلة».

يُذكر أنَّ رامي جمال طرح أغنية جديدة، منذ أيام ماضية تحت عنوان «يلا بينا»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، والتي جاءت من كلمات أحمد عبدالنبي، الحان غريب، توزيع النابلسي، مكس وماستر خالد سند.