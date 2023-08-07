الذهب يتراجع خلال تعاملات منتصف اليوم.. ما سعر عيار 21 الآن؟

سجلت أسعار الذهب فى منتصف تعاملات، اليوم، تراجعًا بـ5 جنيهات، وتراجع عيار 21 إلى 2150 جنيها مقابل 2155 في تعاملات صباح اليوم الأحد 7-8-2023، حيث يعتبر الذه عيار 21 هو الأكثر انتشار في مصر خصوصًا بالصعيد والوجه البحري.

أسعار الذهب الآن

سجل الذهب عيار 24 في تعاملات منتصف اليوم 2457 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيهًا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيهًا، وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذھب عیار 24 نحو 2457 جنيهًا الآن، مقابل 2463 جنيهًا للشراء، و2456 جنيهًا للبيع في تعاملات الصباح.

سعر جرام الذھب عیار 21

وسجل سعر جرام الذھب عیار 21 نحو 2150 جنيهًا الآن مقابل 2155 جنيهًا للشراء، و2145 جنيهًا للبيع في تعاملات الصباح.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذھب عیار 18 نحو 1843 جنيهًا الآن، مقابل 1847 جنيهًا للشراء، و1843 جنيهًا للبيع في تعاملات الصباح.

سعر الجنیه الذھب

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بقيمة 240 جنيهًا حيث وصل السعر إلى 17 ألفا و200 جنيه، مقابل نحو 17 ألفا و240 جنيها للبيع في تعاملات الصباح.