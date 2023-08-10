أسعار الملابس والأحذية في محلات بورسعيد المشاركة بالأوكازيون الصيفي 2023

أعلن اصحاب المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 ببورسعيد عن تخفيضات كبيرة على أسعار الملابس والأحذية والأقمشة، موضحين أنها تصل إلى 70 %، لافتين إلى رغبتهم في زيادة حجم الاقبال من أهالي بورسعيد علي الأسواق التجارية للاستفادة من تخفيضات السلع.

تخفيضات الملابس والأحذية في بورسعيد

تستعرض الوطن أسعار الملابس والأحذية في أسواق بورسعيد، وفقا لما رصدناه في جولة داخل المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023، وتراوحت أسعار الملابس ما بين 50 جنيه لمنتجات أستوكات مصرية وحتى 800 جنيه للقطعة الواحدة المستوردة.

أسعار محلات شارع الجمهورية والإفرنج وشارع طرح البحر

تتميز محلات شارع الجمهورية والإفرنج وشارع طرح البحر بمنتجات مستوردة ذات جوده عالية وأسعار مناسبة، فضلا عن توافر منتجات تواكب الموضة العالمية.

وتبدأ القطعة الواحدة من 200 جنيه ولا تزيد عن 800 جنيه بالنسبة لملابس الأطفال والحريمى والرجالي، أما الأحذية فتبدأ أسعار الرجالي من 400 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، بينما الأطفال من 200 جنيه، والحريمى تبدأ من 400 وتصل إلى 700 جنيه.

محلات شارع الثلاتيني والحمبدي والتجاري والشرقية

تتنوع المنتجات في محلات شارع الثلاتيني والحمبدي والتجاري والشرقية ما بين المصري والمستورد، ووفقا لمستوى الجودة، خاصة الملابس الكاجوال، وكانت الأسعار في متناول الطبقات المتوسطة، وجاءت كالتلى:

- البلوزه الحريمي تبدأ من 75 جنيه، والبنطلون الجينز 200 جنيه.

- بنطلون أطفال 250 جنيه.

- فستان أطفال 300 جنيه.

- بلوزة اطفال تبدأ من 50 جنيه.

- قميص رجالي يبدأ من 300 جنيه.

وجاءت أسعار الأحذية والشنط فيما يتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه للرجالي والحريمي.

أسعار منطقة أسواق حضارية

تحظى اسواق سوق البالة والبازار الجديد باهتمام كبير من راغبي الاستفادة من الأوكازيون، فهي منطقة أسواق حضارية منشاة حديثة انتقلت إليها الأسواق العشوائية بحي العرب، ويجاور هذا المكان سوق السمك الحضاري الجديد.

وقال محمد حسنى بائع ملابس بمول البالة الجديد، إن المحلات ملتزمة بالتخفيضات التى تم إقرارها في الأوكازيون الصيفي 2023، مشيراً إلى أن منطقة الأسواق الحضارية تتميز بوجود ملابس مستوردة، وتسمى بالاستوكات، وتعني الملابس الأجنبية موضة العام الماضي، والأسعار فيها بالكيلو، ويبدأ من 400 جنيه للملابس والأحذية والشنط.

وأكد أن الملابس المستعملة تبدأ أسعارها من 10 جنيهات للقطعة وتصل إلى 450 جنيه لموديلات الأطفال والحريمى والرجالي.

ومن جانبه، قال محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، إنه مع بداية موعد الأوكازيون الرسمى أبدي كثير من التجار رغبة في المشاركة، خاصة في ظل توقعات ارتفاع نسبة إقبال الأسر المصرية لشراء الملابس والأحذيةوالاستفادة من التخفيضات.