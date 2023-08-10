حبس تشكيل عصابي من 18 متهما لحيازة أسلحة نارية ومخدرات في أسوان

خضع المتهمون في قضية حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان لجلسة تحقيق للإدلاء باقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيازة 8 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 18 شخصاً لـ14 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة للاتجار بها وتحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات باعتراف المتهمين بحيازتهم 8 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، وعدد 6.300 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و4.500 كيلوجرام لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الهيروين.

الموقف القانوني

أوضح المحامي حازم محمد أن المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن» أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.