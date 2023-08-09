ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من مكاسب تجارة المخدرات في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، من القبض على 3 متهمين بالاتجار في المخدرات وتورطهم في غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه، «لاثنين منهم معلومات جنائية» مقيمون بمحافظة الدقهلية.

المتهمون تورطوا في غسل 70 مليون جنيه

وقالت «الداخلية» في بيان، إن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.