القرموطي عن رئيس تحرير «الوطن» الجديد: لديه الكثير من المواقف المهنية المتميزة

وصف الإعلامي جابر القرموطي التغيرات التي أجرتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمريحة، معتبرًا أن الشركة المتحدة خلال الفترة الأخيرة كانت تعمل بصبر وانتقاء وفلسفة في التغيير.

وتحدث القرموطي عن التغيرات الجديدة في المتحدة خلال حلقة برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، مشيرًا إلى أن الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع الجديدة، كاتبة صحفية مرموقة تولت المنصب خلفًا للكاتب الصحفي أكرم القصاص، وأثنى عليها قائلًا «تعبت مني كتير وعارفين قد إيه المهنة متعبة ومرهقة».

مصطفى عمار لديه الكثير من المواقف المهنية المتميزة

كما تحدث القرموطي عن تعيين الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيسًا لتحرير موقع وجريدة الوطن، مشيرًا إلى أن عمار لديه كثير من المواقف المهنية المتميزة ولديه عمود مهني في صحيفة الفجر وكان يقرأ له باستمرار.

المهنية تفرض نفسها

واعتبر القرموطي أن قرارات «المتحدة» تسببت في حالة من الراحة بين العاملين في الوسط الصحفي، وأن هذه التغيرات كان وراءها فكرة وروح جديدة، مشددًا على أن المهنية تفرض نفسها، موجهًا الشكر والاحترام للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.