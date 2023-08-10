القبض على ربة منزل تخلصت من زوجها في أوسيم.. والنيابة تقرر حبسها

أنهت ربة منزل حياة زوجها لتعديه عليها بالضرب وإحداث اصابتها بمنطقة أوسيم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

بلاغ من الأهالي بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وانتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ الجثة لعامل 35 سنة بها طعنات في البطن والصدر وجروح.

حدوث مشادة كلامية بينهما

وبسؤال زوجته ربة منزل 30 سنة مصابة بجروح وخدوش بالجسم، اعترفت بأنّها أنهت حياة زوجها في أثناء حدوث مشادة كلامية بينهما ومحاولة التعدي عليها بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابتها، فأخذت السكين منه، وأحدثت إصابته التى أودت بحياته في الحال، وألقي القبض عليها، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.