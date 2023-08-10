سعر الدینار الكویتي الیوم الخميس 10-8-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-8-2023 استقرارًا كبيرا في البنوك المصرية، أمام الجنيه المصري، إذ سجّل اليوم في البنك المركزي المصري 100.64 جنيه للبيع و100.18 جنيه للشراء.

ونستعرض أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات بمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في بنكي الأهلي ومصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 100.26 جنيه للبيع، ونحو 99.33 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 100.34 جنيه للبيع، ونحو 100.03 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم بلغ 97.30 جنيه للبيع، مقابل 100.66 جنيه للشراء، وفي بنك إسكندرية وصل إلى 96.98 جنيه للبيع، مقابل 100.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الخميس نحو 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.20 ريال.