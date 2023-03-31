«توصل بالسلامة».. تجنب القيادة البطيئة لعدم تعطيل حركة المرور

تقوم الإدارة العامة للمرور من حين لآخر بنشر نصائح لقائدي المركبات، لضمان تنظيم الحركة على الطرق، وفقًا لما نص عليه قانون المرور، لتحقق سلامة الجميع والحافظ عليهم، سواء كانوا من السائقين أو الركاب أو المارة في الشوارع، وتفاديهم العقوبة سواء كانت بسحب التراخيص أو الغرامة أو الحبس على حسب الفعل.

ومن بين تلك المخالفات التي نوهت عليها الإدارة العامة للمرور، المخالفات المتعلقة بالسرعة التي يحدث بسبهها العديد من الحوادث سواء كانت السرعة الزائدة أو البطيئة.

توصل بالسلامة

ومن خلال السلسلة التي أطلقتها «الوطن»، «توصل بالسلامة»، لتوعية سائقي السيارات والمارة والركاب، بالنصائح اللازم اتباعها عند القيادة لتفادي وقوع أي مخالفات أو حوادث، في إطار دورها الخدمي، الذي تقوم بنشره من خلال الصفة الرسمية لوزارة الداخلية ستوضح المخالفات المتعلقة بالسرعة البطيئة، حال ترتب عليها إعاقة لحركة المرور بالطريق.

عقوبة مخالفة السرعة البطيئة

ومن بين تلك النصائح التي توصي بها الإدارة العامة للمرور هي عدم القيادة البطيئة، أي أقل من السرعة المقررة التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، لتفادي وقوع غرامة مالية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه، في حالة «قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق»، مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، وفقًا لنص المادة رقم «74 مكرر» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية.