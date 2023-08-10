سعر الریال السعودي الیوم الخميس 10-8-2023 في البنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، استقرارا كبيرا اليوم الخميس 10-8-2023 بالبنوك المصرية، حيث لم يشهد سوى تغييرات طفيفة منذ الخميس الماضي، حسب المواقع الرسمية.

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس يسجل 8.19 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 8.25 جنيه.