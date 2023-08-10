«المهن الموسيقية» تمنع غير النقابيين من ممارسة المهنة.. والعقوبة محضر

أعلن محمد صبحي عضو نقابة المهن الموسيقية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا يوجد مكان في النقابة لغير الموسيقيين، أو أي شخص لا ينتمي لنقابة المهن الموسيقية .

قرار جديد من «المهن الموسيقية»

وكتب «صبحي» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «قرر نقيب الموسيقيين الفنان الأستاذ مصطفى كامل ومجلس الإدارة منع أي موسيقي لا ينتمى لنقابة المهن الموسيقية من مزوالة المهنة وعلى جميع المطربين والفقرات الفنية بكافة تصنيفها عدم عمل أي شخص لا ينتمى إلى النقابة».

وأضاف: «في حالة مخالفة القرار سوف يتم التعامل بحزم مع الشخص المخالف وعمل محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص بالتوفيق ان شاء الله للجميع».

انتخابات أعضاء نقابة المهن الموسيقية

وأجرتي منذ أيام انتخابات نقابة المهن الموسيقية بشأن الأعضاء، وفاز بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كل من «حلمي عبد الباقي، أحمد محمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، خالد بيومي، أحمد العيسوي، نادية مصطفى، منصور هندي، محمد عبد الله، محمد صبحي، علاء سلامة، عاطف إمام، علي عبد الحليم».