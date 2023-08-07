مذيع بقناة الناس يروي قصة مؤثرة عن الصلاة: مسن يقرأ القرآن رغم تدهور صحته

روى الإعلامي مهند السادات، قصة حقيقة عن فضل الصلاة، وما تفعله في العبد في السراء والضراء.

فضل الصلاة أثناء المرض

وقال السادات، في مستهل حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «أحد أصدقائي جده رجل طاعن في السن، وعندما تعب ويشاء الله إنه عندما يدخل المستشفى في غرفة العناية المركزة، لاحظ الأطباء إنه يكبر ويقرأ القرآن رغم إنه فاقد الوعي تماما».

وتابع: «الأطباء احتاروا في الأمر وسألوا حفيده، فأبلغهم إن جده كان لا يترك صلاة الجماعة أبدا، وما حدث يعتبر آية عظيمة، الراجل فاقد للوعي لكنه متصل بالله».

الالتزام بالصلاة حتى تخور الصحة ويظل القرب من الله عز وجل

وأوضح الإعلامي قائلا «شرح الحفيد سبب ذلك وهي التزام جده بالصلاة لما يقرب من 20 عاما وعدم تركه إياها وظل متمسكا بصلاة الجماعة بالصف الأول، وذلك يعتبر آية لنا حتى نحافظ على الصلاة حتى تخور الصحة ونظل متمسكين بها ونتصل بالله عز وجل».