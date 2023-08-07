رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مذيع بقناة الناس يروي قصة مؤثرة عن الصلاة: مسن يقرأ القرآن رغم تدهور صحته

كتب:

مريم جاد
07:29 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
الإعلامي مهند السادات

الإعلامي مهند السادات

روى الإعلامي مهند السادات، قصة حقيقة عن فضل الصلاة، وما تفعله في العبد في السراء والضراء.

فضل الصلاة أثناء المرض

وقال السادات، في مستهل حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «أحد أصدقائي جده رجل طاعن في السن، وعندما تعب ويشاء الله إنه عندما يدخل المستشفى في غرفة العناية المركزة، لاحظ الأطباء إنه يكبر ويقرأ القرآن رغم إنه فاقد الوعي تماما».

وتابع: «الأطباء احتاروا في الأمر وسألوا حفيده، فأبلغهم إن جده كان لا يترك صلاة الجماعة أبدا، وما حدث يعتبر آية عظيمة، الراجل فاقد للوعي لكنه متصل بالله».

الالتزام بالصلاة حتى تخور الصحة ويظل القرب من الله عز وجل

وأوضح الإعلامي قائلا «شرح الحفيد سبب ذلك وهي التزام جده بالصلاة لما يقرب من 20 عاما وعدم تركه إياها وظل متمسكا بصلاة الجماعة بالصف الأول، وذلك يعتبر آية لنا حتى نحافظ على الصلاة حتى تخور الصحة ونظل متمسكين بها ونتصل بالله عز وجل».

اقرأ المزيد:

أزهري على قناة «الناس»: لا يجوز إخراج الزوجة من بيتها في شهور العدة بعد الطلاق

أزهري يوضح عبر قناة الناس مغزى قصة الأخوين مع النبي داوود: رسالة من الله

أمر استغفر منه نبي الله داوود.. عالم بالأزهر الشريف يوضح عبر قناة الناس

نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح عبر قناة الناس جزاء المتقين وفقا لسورة آل عمران

أسامة الأزهري عبر قناة «الناس»: دعاء يوسف الصديق لمصر وأهلها أعظم وسام شرف

نائب رئيس جامعة الأزهر عبر قناة «الناس»: العدل من الصفات الخلقية الجميلة

أمين الفتوى عبر قناة الناس: الخوض في أعراض الناس يغضب الله
بقلم مريم جاد