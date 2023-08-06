«العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح فضل تنظيم الوقت والتوكل على الله

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل تنظيم الوقت وترتيب المهام، وأنّ المسلم عندما يفعل ذلك فإنّه يأخذ بالأسباب، وهذا أمرنا الله عز وجل وسوله به، ومن أفضل الأمور التي يقوم بها المسلم أن يرتب وينظم أمور حياته، ويجتهد في ذلك مع الأخذ بالأسباب التي أمرنا الله بها.

فضل تنظيم الوقت

وقال العالمي للفتوى، في منشور له عبر حسابه، إنّ مَن أتقن تنظيم وقته، وترتيب مهامه حسب أولوياتها؛ فقد سعى نحو هدفه، وأخذ بالأسباب لتقديم واجبه نحو دينه ونفسه، واجتهد في التغلّب على عقبات حياته، موضحًا أن السعي نحو الأهداف يأتي من خلال ترتيب وتنظيم الوقت واحترامه، حتى يصل الإنسان إلى ما يريد ويحقق ما يسعى إليه.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ». [أخرجه الترمذي]

فضل التوكل على الله

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضل التوكل على الله: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا»، موضحة أن على العبد أن يأخذ بإجمال في الطلب، وبسخاوة نفس لا بإشراف نفس حتى تحصل البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني ثم قال: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى» متفق عليه.