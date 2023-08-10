مراسل التفزيون المصري يكشف آخر استعدادات حفلي عمر خيرت وبهاء سلطان

قال كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، إن اليوم الخميس مميز في فعاليات مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أنه سيشهد الحفل الأهم للموسيقار عمر خيرت، إضافة إلى حفل بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة.

وأضاف «بيبرس»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الاستعدادات الخاصة بالحفلات بدأت من ليلة أمس: «بدأ الناس يتوافدون استعدادا للحفل منذ ليلة أمس، والناس متحمسة جدا وتنتظر حفل الموسيقار عمر خيرت وحفل بهاء سلطان وكارول سماحة».

تجهيز الأماكن المحيطة بالمسرح الكبير

وتابع: «يتم تجهيز الأماكن المحيطة بالمسرح الكبير من أجل تسهيل الحركة خروجا ودخولا لحفل الموسيقار عمر خيرت، وهناك توجيهات من منظمي الحفل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن يلتزم الناس بالمسارات المحددة للحفل وحفل كارول سماحة وبهاء سلطان».

تجهيز كورنيش العلمين الجديدة

وأكد أنّه يتم تجهيز الكورنيش لأنه سيتضمن أماكن جلوس لمن لم يقوموا بحجز التذاكر، لافتًا إلى أن هناك حضورا كبير جدًا من المصريين والعرب.