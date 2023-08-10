«الداخلية»: ضبط متهم بفبركة فيديوهات «القبض عليه» لزيادة عدد المشاهدات

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بتهمة نشر فيديو تمثيلي، ادعى القبض عليه ، وظهر داخل غرفة يدعى كونها حجز بأحد المقار الشرطية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما فحص الأجهزة الأمنية فيديو نشر على تطبيق تيك توك، ظهر فيه شخص يدعى إلقاء القبض عليه، داخل غرفة ادعى أنّها لأحد المقار الشرطية، وظهر في مشهد آخر زعم فيه اتجاره بالمواد المخدرة، ومشهد يرتدي خلاله الزي الأميري ويدعي تعرضه لإطلاق النيران بهدف زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين لتحقيق الربح المادي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.