سماع دوي انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم، بسماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركيف، إذ ذكرت الصحيفة الأوكرانية «سوسبيلني خاركيف»، أنّه تم سماع انفجارين في ضواحي مدينة خاركيف.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، وبولتافا، وخاركيف، وسومي.

يذكر أنّ هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وجرى شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.