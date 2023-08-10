الكشف على 445 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية الكشف على أكثر من 445 ألف مواطن بالمجان ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، وتحويل 3348 مريضا للمستشفيات.

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة، والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، جرى تنفيذ الآتي:

- توقيع الكشف الطبي وفحص عدد 1360 طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن علاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

- توقيع الكشف الطبي على 261 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وتحويل 461 سيدة للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

- فحص 11247 شابا ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

- توقيع الكشف الطبي وفحص 11710 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وتحويل 3 سيدات للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

- توقيع الكشف الطبي وفحص 14896 طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة، وتحويل 22 طفل للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

-توقيع الكشف الطبي وفحص 5793 رجل وسيدة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن وتحويل 392 مريض لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

- إجراء الفحوصات الطبية على عدد 139007 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتحويل 2470 مريضا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.