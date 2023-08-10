ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية في مطروح بلا شكوى

أكد رئيس أزهر مطروح أن جميع اللجان أنهت اليوم أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية دون شكوى، ولم تواجه أي عقبات خلال أداء الامتحانات، موضحا إجراء أعمال التصحيح بدءا من الأحد المقبل.

متابعة لجان امتحانات الأزهر بمطروح

وزار رئيس منطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، فتحي صديق، والوكيل الشرعي للمنطقة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، لجان امتحانات الدور الثاني 2023 الدكتور عبد الحليم محمود الإبتدائي، ومطروح الإبتدائي النموذجي، وجرى التأكد من انتظام الطلاب في مقار اللجان وأدائهم للامتحان بشكل منضبط دون حدوث أي مشكلات.

توفير المناخ الملائم للطلاب في الامتحانات

وحرص قيادات الأزهر بمطروح المرور على لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والقراءات بمعاهد بنين مطروح، وفتيات القراءات بنين النموذجي، وجرى الاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات.