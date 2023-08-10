القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالشرابية وحدائق القبة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بالشرابية وحدائق القبة خلال حملة أمنية مكبرة لضبط جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

ضبط كمية من مخدر البودرة

ووفق بيان مديرية أمن القاهرة، فإنه جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام - كمية من مخدري البودر والهيروين وزنت 200 جرام سلاح أبيض - مـبلغ مالي.

فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.