«التأمين الصحي» بالشرقية يناقش قوانين التخلص من المخلفات الطبية الخطرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة التخلص الآمن من المخلفات الطبية بشكل صحيح، ، مشيرا إلى أن إدارة ملف المخلفات الطبية بطريقة نموذجية في مصر، يستلزم التعاون بين جهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك للتخلص بشكل آمن من المخلفات الطبية الخطرة وكل العاملين بالمجال الطبي.

تيسير عمل لجان التفتيش من قبل وزارة البيئة

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية عن تنظيم ندوة بالتعاون مع فرع الشرقية للتأمين الصحى بهدف شرح قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009 وقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 والباب الخامس من قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي يخص المواد والمخلفات الخطرة من المادة 53-64 وذلك لتيسير عمل لجان التفتيش من قبل وزارة البيئة أثناء مرورهم على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

المخلفات الطبية الخطرة وإدارة منظومة التخلص الآمن منها

وفى سياق متصل أشار الدكتور رضا الديب رئيس فرع الشرقية للتأمين الصحي أن الندوة عقدت بقاعة اجتماعات ديوان عام فرع الشرقية للتأمين الصحى لمناقشة مواد القوانين المتعلقة بمجال المخلفات الطبية الخطرة وإدارة منظومة التخلص الآمن منها.

وذلك بحضور مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع ومديرة عام مستشفى المبرة ومديرى العيادات ومديري ومسئولى السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى بوحدات فرع الشرقية للتأمين الصحى ومدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان.

كما حضر الندوة من جهاز شؤون البيئة بالشرقية مدير المخلفات الصلبة والخطرة ومدير التفتيش ومدير الشئون القانونية ومساعد مدير عام الجهاز.