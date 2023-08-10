«الداخلية» تضبط كيانا تعليميا وهميا يمنح الطلاب شهادات مزورة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم إدارة الكيانات التعليمية الوهمية غير المرخصة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

كيان تعليمي دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية «مزورة» منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية في مجال العلوم الطبية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

20 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي المُشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على 20 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لذات الكيان التعليمي تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات طبيـة علـى خلاف الحقيقة ممهورة بخاتم شعار الجمهوريـة المقلـد، فضلا عن كشوف بأسماء الطلبة المتدربين بالكيان المُشار إليها بعضها ممهورا بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

كما جرى ضبط مجموعة كبيرة من طلبات الالتحاق بالكيان المذكور مرفق بها أوراق خاصة لبعض راغبي الالتحاق به- دفتري تحصيل أقساط دراسية ومجموعة من نماذج امتحانات للمتدربين باسم الكيان- و2 جهاز «لاب توب» وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.