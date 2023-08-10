ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في تجارة العملة بالقاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاطا تخصص فى النصب على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب.

استحوذ على المبالغ المالية ولاذ بالفرار

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

الاستيلاء على المبالغ المالية

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور حال وجوده بدائرة القسم وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية».

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.