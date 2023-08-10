«الداخلية»: تحرير ‏94 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وفق تعليمات وزارة الداخلية.

83 ألف مخالفة سرعة في يوم واحد

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 94371 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- تحرير 38884 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في يوم واحد.

- تحرير 1017 مخالفة السير بدون تراخيص.

- تحرير 24 مخالفة موقف عشوائي.

- كما تم تحرير 8 مخالفات شروط التراخيص.