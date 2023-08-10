مستثمرو الصناعة بالأقصر يناقشون آلية تطبيق نظام الصرف بمجمع البغدادي

التقى عدد من أصحاب الوحدات الصناعية بمجمع صناعات البغدادي عدد من المسؤولين بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة آلية تطبيق نظام الصرف الصناعي للوحدات للتخفيف من أضرار المواد غير المعالجة، وذلك في إطار صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة الناتجة من المنشآت الصناعية على منظومة الصرف الصحي.

الاستجابة لبعض المتطلبات

كما ناقش الاجتماع عددا من مطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، إذ جرى الاستجابة لبعض المتطلبات وتأكيد رفع بعض المطالب الأخرى إلى الجهات المعنية، لبحث تلبيتها بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

حضر الاجتماع كل من؛ العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتورة نجلاء عبد العال، مدير هيئة التنمية الصناعية بإقليم جنوب الصعيد، والمهندس ممدوح رزيق، مسؤول الصرف الصناعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى جاعون، مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، والمهندس أشرف شحات، مدير المجمع الصناعي بالبغدادي، والمهندس محمود فايز، مدير الصرف الصناعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعدد من مسؤولي شركة المياه وهيئة التنمية الصناعية بالأقصر.

يذكر أن مجمع صناعات البغدادي، يضم 206 وحدة صناعية، مقسمة لقطاعات عدة منها الهندسي، والغذائي وأعمال البناء والديكورية وغيرها، وبلغ عدد الوحدات المنتجة حتى الآن أكثر من 20 وحدة صناعية تنتج حقائب السفر ومصنعات اللحوم والدواجن والمكرونة، والأحذية الخفيفة، والأثاث الخشبي والأثاث المعدني.