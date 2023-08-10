ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، إنه جرى تنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، أسفرت عن ضبطت 378 عبوة دواء مجهولة المصدر.

ضبط أدوية بيطرية مخالفة بالزقازيق

وأضاف أنه جرى تحرير محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية، والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذالإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطري ، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها للإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.