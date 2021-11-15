حبس شاب استولي على مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية في القليوبية

أمرت نيابة طوخ بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإستيلاء على مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية بدائرة مركز شرطة طوخ.

واعترف المتهم في التحقيقات بإرتكاب الواقعة لكون عمه يعمل بالشركة وكان يتردد عليه ويعلم مداخل ومخارج الشركة وكشف المتهم أنه علم أن الشركة تقوم بوضع مبالغ مالية كبيرة في مقرها يوميا وبحكم معرفته بالمكان نجح في التسلل إلى الشركة وسرقة المبلغ مرشدا عن مكان إخفائه.

بلاغ بسرقة مليون جنيه من شركة أدوية

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية باكتشافه سرقة مبلع مليون جنيه من داخل الشركة .

أُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير المباحث، وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكونه عمه يعمل بها وأنه تسلل للشركة ليلا واستولى علي المبلغ وأخفاه.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم وائل رشاد مفتش مباحث شمال القليوبية من القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة كما قرر علمه بإحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون عمه موظفا بذات الشركة ويتردد عليه بصفة مستمرة كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه والذي أخفاه في مكان خاص به لتضليل أجهزة الأمن.