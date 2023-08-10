إزاي تفتح حساب في البنك الأهلي وأنت في مكانك؟.. «عشان تتجنب الزحمة»

في كثير من الأحيان يحتاج العديد من المواطنين إلى فتح حسابا بنكيا، لكنهم يجدون صعوبة في الذهاب إلى البنك لإتمام ذلك، نظرا لعدم قدرتهم على ترك العمل والذهاب إلى البنك، ويتيح البنك الأهلي المصري للعملاء خدمة تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، ليتم تحديد موعد للعميل للذهاب إلى الفرح لإنهاء الطلب، ولكن دون أن ينتظر دور حتى يقوم بفتح الحساب.

وأوضح البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به تفاصيل فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني، وتحديد موعد للعميل للذهاب للبنك، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير الفئات التي يحق لها فتح الحساب البنكي إلكترونيا والشروط المطلوبة وخطوات فتح الحساب، والتي جاءت كالتالي:

فئات يحق لها فتح الحساب إلكترونيا في البنك الأهلي

- الأفراد المصريين الذين لديهم 21 عاما فأكثر.

- غير المحتفظ بأي حساب مصرفي باسمه قائم في البنك.

- المقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي ساري الصلاحية ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه.

شروط تقديم طلب فتح الحساب البنكي إلكترونيا

- يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام الرقم القومي المدون بمستند جواز السفر الساري، ولا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز سفر.

- الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب بموجب توكيل، أو لقاصر، أو على سبيل الهبة.

- يتم تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء التوقيع الحي لاستكمال الإجراءات، يوفر البنك الأهلي المصري خيارين للعملاء، وهما:

1- زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري، إذ يقوم العميل بزيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية، ويكون للعميل حق اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع، وفي حال عدم إتمام الزيارة في اليوم والموعد الذي تم اختياره أو في خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من الموعد المحدد، يقوم البنك بإلغاء الطلب تلقائيا، ويمكن تقديم طلب جديد، أو زيارة أحد الفروع التقليدية الأنسب للعميل، ثم يقوم بطلب مقابلة مدير التجزئة المصرفية شخصيا أو من ينوب عنه ليقوم بتوجيه العميل للزميل المختص لسرعة تنفيذ طلبه.

2- طلب زيارة موظف بنك إلى المكان المحدد من جانب العميل، إذ أن طلب الزيارة متاح حاليا في بعض المحافظات فقط، وتكون متوفرة ومتاحة فقط لكبار السن والإناث، ولأي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون مقدم الطلب لديه القدرة على التعبير عن إرادته ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه.

وعلى الراغبين في تقديم طلب فتح حسابي بنكي إلكترونيا الدخول للموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري، واختيار الأيقونة الخاصة بتقديم طلب فتح حساب إلكترونيا، وإدخال البيانات المطلوبة لفتح حساب بنكي إلكترونيا.