عاجل.. البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 1% على الودائع قصيرة الأجل

أعلن البنك الأهلي المصري، رفع سعر الفائدة 1% على الودائع «قصيرة الأجل»، حيث قرر البنك اتخاذ الخطوة بعد أيام قليلة من قرار لجنة السياسات النقدية البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي، رفع سعر العائد على الودائع 1%، ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

أسعار الفائدة على الودائع

وبحسب البنك، فإنّ أسعار الفائدة على الودائع لأجل من أسبوع حتى 15 يوما، زادت إلى 6% سنويا بدلا من 5%، ومن 15 يوما إلى أقل من شهر، زادت إلى 6% بدلا من 5%، ومن شهر إلى أقل من شهرين، ارتفع من 7.5% سنويا بدلا من 6.5%، ومن شهرين إلى أقل من 3 أشهر، زاد سعر الفائدة السنوي إلى 7.5% بدلا من 6.5%، ومن 3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر، زاد سعر الفائدة السنوي إلى 8% بدلا من 7%، ومن 6 أشهر إلى أقل من سنة، ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 8% بدلا من 7%.

استثمار المدخرات

وأضاف البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنّ رفع أسعار الفائدة 1% سيكون على الودائع ذات العائد الذي يصرف في نهاية المدة بداية من أسبوع حتى سنة، موضحا أنّ الودائع قصيرة الأجل تعطي للعملاء إمكانية استثمار مدخراتهم في مدد قصيرة مع إتاحة سهولة استردادها حال رغبته، دون الانتظار لمدة محددة من تاريخ ربطها كما يحدث مع الشهادات التي يحظر كسرها إلا بعد مرور 6 شهور.