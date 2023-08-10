«الداخلية« تكشف تفاصيل إنهاء حياة شاب بالخطأ أثناء زفاف صديقه بالشرقية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ خلال الاحتفال بحفل زفاف بالشرقية.

وفاة شاب بطلق ناري

بالفحص تبين أنه تبلغ اليوم لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال المعني بالخبر، يقيم بدائرة المركز مُصاب بطلق ناري وتوفي أثناء إسعافه، وبالانتقال وسؤال والده اتهم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بإحداث إصابة نجله بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار نارى من طبنجة أثناء احتفالهما بحفل زفاف صديقهما، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة دون قصد.