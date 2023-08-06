أحمد موسى: جريمة «هيروشيما ونجازاكي» ستلاحق أمريكا حتى قيام الساعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن في مثل هذا اليوم 6 أغسطس عام 1945، قرر الرئيس الأمريكي السابق هاري ترومان، ضرب المدن اليابانية بالقنابل الذرية، بعدما رفضت طوكيو الاستسلام في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكي، قرر لأول مرة في التاريخ، استخدام القنابل الذرية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي قرر لأول مرة في التاريخ استخدام القنابل الذرية.

جريمة لا تسقط بالتقادُم

ولفت الإعلامي، إلى أن هذه الجريمة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية حتى قيام الساعة، ولا زالت واشنطن تحرك الأساطيل لغزو الدول وترتكب الجرائم.

تفاصيل الهجوم النووي الأكبر في التاريخ

وأكد أن أمريكا ضربت هيروشيما بقنبلة ذرية في 6 أغسطس وبعدها بـ3 أيام ضربت مدينة نجازاكي اليابانية بقنبلة ثانية، مضيفا أن ما فعلته أمريكا، لم يحدث في التاريخ وأبادت شعب بالكامل ولم يحاكم أي شخص.

وأردف، حصلت أكبر محرقة ومجزرة في تاريخ البشرية والحرارة وصلت 4 آلاف درجة، وتم تدمير المدينة بشكل كامل، ولم يصمد سوى منزل واحد، ومات 200 ألف شخص في هيروشيما وحدها.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بأن شعب اليابان عظيم، وتحدى العالم وباتت رقم مؤثر حاليا، بعدما استسلمت في الحرب العالمية الثانية نتيجة الضربة النووية.