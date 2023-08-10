«رياضة سوهاج» تلتقي لاعبي الجودو المشاركين في البطولة العربية للأندية

التقى محمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة في سوهاج لاعبي فريق الجودو المنضمين للمنتخب المصري، والإداريين المشاركين في البطولة العربية للأندية، والتي تقام في العلمين في السادس عشر من الشهر الجاري.

السعي للفوز والتتويج بالميداليات الذهبية

وأكد وكيل المديرية أنه يتابع جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف توفير الأجواء المناسبة للاعبين لتحقيق أفضل تركيز لهم، والسعي للفوز والتتويج بالميداليات الذهبية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وكيل المديرية على التواصل مع اللاعبين وتحفيزهم قبل سفرهم مساء الجمعة للمشاركة في البطولة.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل والأولمبي واحدًا من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

إنجازات عديدة في سوهاج

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة رياضة سوهاج، أن سوهاج تشهد العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، وأبرزها نتائج لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في جميع الألعاب.

وثمن مساندة الوزارة والإدارة العامة للموهبة الرياضية في تقديم الدعم لمراكز المشروع وتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات للمنافسات المختلفة، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى استدامة الإنجازات التي تحققها الرياضة في سوهاج.