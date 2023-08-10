توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي و«الأخوة الإنسانية»

وقعت مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، أول مؤسسة أهلية رائدة تهدف إلى زيادة الوعي النفسي للطفل والأسرة العربية، ويمثلها سعادة السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بروتوكول تعاون اليوم مع مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، التي تهدف لدعم وتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر قيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، ويمثلها المونسنيور الدكتور يوأنس لحظي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

أهداف البروتوكول

ويهدف البروتوكول، الذي يستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، إلى تنظيم التعاون المشترك بين المؤسستين في عملية تقديم الخدمات الخاصة بالدعم الطبي والنفسي وتنظيم ندوات وحملات للتوعية حول الأمراض النادرة والوراثية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية والتدخل في الأزمات وتقديم الحماية اللازمة من خطر الإصابة بتلك الأمراض.

وتضمن الاتفاق التزامات مشتركة ومتبادلة بين المؤسستين، جاء على رأسها العمل على تبادل المعرفة والثقافة، والمشاركة في تنظيم فعَّاليات حول الأمراض الوراثية والنادرة والأمراض النفسية المرتبطة بها، والتعاون في عقد المؤتمرات بهدف نشر التوعية حول الوقاية من تلك الأمراض، والعمل على توفير المتطوعين للمساعدة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعَّاليات.

وتلتزم مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بحسب البروتوكول الموقع، بتلقي وقبول الحالات التي ترغب وتحتاج إلى الدعم النفسي من مستشفى الأمومة والطفولة "البامبينو جيزو" بالقاهرة، وتولي عمل اللازم لهم ورعايتهم نفسيًا وإعادة تأهيلهم للتعايش الطبيعي وسط ذويهم وأقرانهم في المجتمع، كما تلتزم المؤسسة بتنسيق وإعداد وتجهيز مجموعات دعم نفسي لأمهات وآباء وأسر الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة ووراثية.

نبذة عن مؤسسة فاهم

مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، هي مؤسسة مصرية بدأت أنشطتها في مصر، وحققت نجاحًا كبيرًا رغم حداثة تأسيسها، لتوقع عدد من البرتوكولات الهامة مع العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة، وتحرص على التواصل مع عدد ممن يعانون من المرض النفسي، لمساعدتهم التغلب على التحديات التي تواجههم وكذلك تمكينهم مجتمعيًا.

وتسعى لنشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، وإزالة الوصم الذي يصمه البعض للمريض النفسي، وتخاطب المؤسسة كل فئات المجتمع العربي، أملًا في تحقيق السلام والاستقرار النفسي لنا جميعًا، وبناء مستقبل أفضل للأسرة العربية، وحياة أكثر إشراقًا وسلامًا للطفل العربي.

نبذة عن مؤسسة الأخوة الإنسانية

مؤسسة الأخوة الإنسانية تهدف لدعم وتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر قيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك عبر دعم المحتاجين، ومؤازرة الأسر الأكثر احتياجًا، ونشر ثقافة الأخوة والتعايش، والعمل في مجال الطفولة والأمومة، ورعاية الأيتام والمسنين والمرضى وذوي الإعاقة، دون تفرقة أو استبعاد أو تفضيل بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو النسب.

كما تعمل المؤسسة على إنشاء مستشفى عالمي للأمومة والطفولة، هو الأول من نوعه في الوطن العربي وأفريقيا، ويقع المستشفى على الأراضي المصرية بعد أن تكرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء المستشفى ولأول مرة يتم استخدام اسم مستشفى «البامبينو جيزو» الإيطالية خارج إيطاليا، وجاري حاليًا الشروع في تنفيذ المشروع بالكامل.