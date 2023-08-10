ضبط 240 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر في بورسعيد

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

قيمة المضبوطات مليون و680 ألف جنيه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـمليون و680 ألف جنيه تقريبا.